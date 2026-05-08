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Vendredi, 08 mai 2026

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Belle distinction pour l’école Vision

Le 08 mai 2026 — Modifié à 10 h 13 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L’École trilingue Vision Saguenay, située sur la rue Chabanel à Chicoutimi, s’est vue décerner le prestigieux Prix de l’innovation de la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) jeudi soir, au Gala des Prix de l’Innovation 2026. Cette distinction souligne l’excellence du projet pilote « La Marche-étude : Quand le mouvement devient le moteur de l’apprentissage », une initiative qui transforme l'environnement extérieur en une salle de classe dynamique.

Le projet de Marche-étude consiste en une période de marche extérieure de 20 à 30 minutes durant laquelle les élèves révisent des notions pédagogiques (mots de vocabulaire, conjugaisons, concepts mathématiques ou scientifiques) tout en parcourant les rues avoisinantes ou les sentiers en forêt.

Le fait d’être en mouvement tout en révisant stimule la mémoire et la neurogénèse, l’école répondant ainsi aux besoins naturels des enfants tout en luttant contre la sédentarité. Initialement lancé par une enseignante visionnaire il y a trois ans, le projet s'est rapidement propagé au sein de l'établissement.

Aujourd'hui, ce sont environ 125 élèves et 4 enseignantes (touchant 5 des 7 groupes de l’école) qui intègrent quotidiennement le mouvement à leur routine d'apprentissage. Les deux codirectrices de l’école trilingue Vision, Annie-Claude Perron et Émilie Tremblay-Grenon,ajoute que le prix reçu témoigne de la volonté des enseignantes de repousser les murs de la classe pour offrir un environnement où le mouvement stimule non seulement la réussite scolaire, mais aussi le bonheur et l'équilibre de leurs élèves.

Mentionnons que les données recueillies démontrent une amélioration concrète des performances académiques alors que les notes aux évaluations de vocabulaire, de verbes et de calcul mental ont progressé de 15 %. Les enseignantes observent également des élèves plus calmes et disponibles pour les apprentissages lors du retour en classe.

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