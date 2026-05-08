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Vendredi, 08 mai 2026

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Temps de lecture : 39s

Départs des urgences

Les infirmières et infirmiers s’inquiètent pour la santé des patients

Émile Boudreau
Le 08 mai 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Association des infirmières et des infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ) se dit préoccupée par le nombre de personnes qui quittent les salles d’attente des urgences avant d’avoir reçu une prise en charge médicale complète.

Selon l’Association, cette situation touche notamment des patients dont l’état a pourtant été jugé prioritaire lors du triage, soulevant d’importants enjeux en matière de sécurité pour ces personnes.

L’AIIUQ prévient que quitter l’urgence prématurément peut, dans certains cas, mener à des retards de diagnostic et à des complications évitables. Elle rappelle aussi que ces départs hâtifs augmentent les risques de détérioration de l’état de santé des patients et peuvent entraîner des conséquences graves, voire délétères, pour les personnes concernées.

Dans ce contexte, l’Association réitère l’importance d’une réévaluation infirmière pour toute personne envisageant de quitter l’urgence. Cette étape, jugée déterminante, s’inscrit dans une prise en charge complète et sécuritaire des patients et contribue à réduire les risques liés à une détérioration clinique.

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