SUIVEZ-NOUS

Lundi, 20 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 2 min 16 s

Revitalisation ou embourgeoisement

Un projet immobilier soulève des craintes au centre‑ville de Chicoutimi

Émile Boudreau
Le 20 avril 2026 — Modifié à 14 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’annonce de la construction d’un nouvel immeuble de 12 logements au 21 rue Price situé au centre‑ville de Chicoutimi suscite de vives préoccupations du côté de la Table de lutte contre la pauvreté.

Le terrain visé accueillait jusqu’à récemment une maison de chambres. Malgré un historique qualifié de complexe par l’organisme communautaire, l’immeuble offrait, selon lui, une option de logement essentielle pour des personnes à faible revenu. Sa disparition, combinée à l’arrivée de logements neufs, est perçue comme un symbole d’exclusion grandissante au centre-ville.

De plus, la décision du promoteur Fjord Projet de changer l’adresse du futur immeuble pour le numéro 33 rue Price, afin de « créer une coupure avec le passé » et « éviter les malentendus », est particulièrement mal reçue. Pour la Table, ce geste envoie le message d’une volonté de faire table rase, non seulement du bâtiment, mais aussi de la population qui l’occupait.

« En s’alignant sur un marché immobilier en surchauffe, on officialise la disparition d’espaces autrefois accessibles aux petits budgets », déplore Simon J. A. Tremblay, membre du comité de coordination de l’organisation. Selon lui, la gamme de prix annoncée pour ces nouveaux logements les rend inatteignables pour une large part de la population locale.

« Nous reconnaissons l’importance d’avoir des bâtiments modernes qui respectent les normes du bâtiment. Personne ne mérite de vivre dans l’insalubrité. Cependant, nous refusons que la “nouvelle histoire” de Chicoutimi s’écrive sans ses citoyens et citoyennes les plus vulnérables. », ajoute sa collègue MarieChristine Laforge.

La municipalité interpellée

La Table de lutte contre la pauvreté estime également que l’administration municipale ne peut se contenter de jouer un rôle passif dans la revitalisation du centre-ville et qu’en confiant son développement à des promoteurs dont la priorité est la rentabilité et la gestion d’actifs à long terme, elle fait un pari risqué pour la cohésion sociale.

« La Ville ne peut pas se contenter d'être une spectatrice qui octroie des permis ; elle doit agir comme maître d'œuvre d'une vision inclusive. Laisser le champ libre aux projets « standards » ou « haut de gamme » sans balises sociales revient à accepter silencieusement la gentrification et l’embourgeoisement de nos quartiers. », mentionne l’organisme.

La Table urge la Ville d’éviter de s’engager dans une telle orientation et demande que les futurs efforts de revitalisation soient rendus au service des personnes historiquement présentes dans le quartier.

Pour y arriver, elle recommande que chaque nouveau projet immobilier au centreville intègre une part obligatoire de logements sociaux ou réellement abordables. Elle plaide aussi pour un soutien accru aux commerces de proximité répondant aux besoins de base de l’ensemble de la population et pour la mise en place de mécanismes visant à éviter que les investissements privés ne fassent exploser les loyers des immeubles voisins.

« Le centre-ville de Chicoutimi ne doit pas se transformer en un club sélect. Bien que Monsieur Bouchard et ses associés affirment vouloir "donner le goût à d’autres d’investir", nous interpellons les élus : quel prix la communauté devra-t-elle payer si cette influence dite "positive" finit par déraciner nos concitoyens et concitoyennes les plus précaires ? On ne peut prétendre revitaliser un secteur si cela a pour conséquence d’exclure celles et ceux qui l’habitent déjà. La dignité ne se construit pas seulement avec des briques et du mortier, mais avec une volonté politique qui ne laisse personne derrière. », conclut l’organisme.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec solidaire craint le retour des gaz de schiste au Québec
Publié à 15h00

Québec solidaire craint le retour des gaz de schiste au Québec

À l’approche de la formation du nouveau conseil des ministres, Québec solidaire interpelle la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, et l’exhorte à nommer un ministre de l’Environnement « crédible », capable de défendre sans compromis la transition écologique. Le parti de gauche dit aussi nourrir de sérieuses inquiétudes quant à ...

LIRE LA SUITE

Le PQ promet des « modèles innovants » pour les logements hors marché
Publié à 14h00

Le PQ promet des « modèles innovants » pour les logements hors marché

Selon des données récentes, le nombre de personnes en situation d’itinérance a bondi de 20 % à l’échelle provinciale. Le phénomène est particulièrement marqué au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où la hausse atteint 51 %, ce qui représente environ une centaine de personnes supplémentaires. Devant cette augmentation, le député des Îles-de-la-Madeleine et ...

LIRE LA SUITE

Le Parti Québécois dénonce un manque de leadership chez les libéraux
Publié à 13h00

Le Parti Québécois dénonce un manque de leadership chez les libéraux

Le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, a fait volte-face concernant la loi 96 à la suite d’une rencontre avec le caucus libéral, convoquée quelques heures après une prise de position qui en avait surpris plus d’un au sein de son propre parti. Jeudi dernier, le chef du PLQ affirmait qu’il renouvellerait l’usage de la clause ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES