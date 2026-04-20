Les propriétaires de bars interpellent le gouvernement du Québec

La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec tire la sonnette d’alarme face une vague d’extorsion « sans précédent » qui touche plusieurs régions de la province.

Selon la Corporation, les actes criminels visant l’industrie des bars se sont multipliés au cours des derniers mois. Des coups de feu dirigés contre des bâtiments, l’utilisation de cocktails Molotov, des menaces explicites ainsi que des demandes d’argent en échange d’une protection font désormais partie d’un climat d’insécurité grandissant.

Celle-ci ajoute que cette escalade de violence compromet la sécurité des employés et de la clientèle et entraîne des répercussions directes sur les opérations quotidiennes des établissements visés qui doivent composer avec une baisse marquée de l’achalandage.

À cela s’ajoutent des coûts supplémentaires importants pour les propriétaires, notamment pour le renforcement des mesures de sécurité. Dans certains cas, la pression est telle que des commerçants n’ont eu d’autre choix que de fermer leurs portes.

Dans ce contexte, la Corporation juge malavisée la décision du gouvernement du Québec de réduire la commission sur les loteries vidéo versée aux établissements. Elle demande ainsi au ministre des Finances, Éric Girard, de reporter cette mesure à une date ultérieure. Selon elle, un tel report n’aurait pas d’impact significatif sur les finances publiques, mais représenterait un soutien crucial pour l’industrie.