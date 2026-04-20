Une 10e saison couronnée de succès

Johnny Doré a remporté son pari! Sa dixième édition du salon des animaux exotiques et domestiques de Saguenay présentée sur une plus grande surface a été envahie par des milliers de curieux au cours de la fin de semaine.

Présenté pour la première fois à Place Centre-Ville Jonquière, dans les anciens bureaux de Nordia, plus de 75 exposants prenaient place sur les 40 000 pieds carrés disponibles. Dès l’ouverture des portes, samedi, plusieurs centaines de personnes faisaient la file pour découvrir les espèces sur place.

Jeunes et moins jeunes ont défilé devant les différents animaux que nous n’avons pas l’habitude de voir au Québec. En plus d’animaux exotiques, des éleveurs de la région et d’ailleurs étaient également présents.

L’organisateur de l’événement, Johnny Doré, n’a pas encore fait de résumé sur ce week-end mais il est confirmé que le changement d’endroit a permis à davantage de gens de visiter le salon.