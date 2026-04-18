SUIVEZ-NOUS

Samedi, 18 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 38 s

Conflit au Moyen-Orient

L’Iran réimpose un contrôle strict du détroit d’Ormuz

Charles-Antoine Desmeules
Le 18 avril 2026 — Modifié à 09 h 26 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

L’Iran a annoncé samedi reprendre « le strict contrôle » du détroit d’Ormuz, en réaction au maintien du blocus américain des ports iraniens, revenant ainsi sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime stratégique.

Le commandement des forces armées iraniennes avait autorisé, ces derniers jours, le passage d’un nombre limité de pétroliers et de navires commerciaux, avant de changer d’avis en raison du non-respect des engagements américains. « Les Américains continuent de se livrer à des actes de piraterie sous couvert du soi-disant blocus », a-t-il dénoncé.

Pour cette raison, la situation est revenue à son état antérieur, et ce passage stratégique est désormais placé sous le contrôle strict de l’Iran, a-t-il ajouté.

« Les Américains ne peuvent imposer leur volonté de faire le siège de l’Iran », a insisté le vice-ministre des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh.

L’agence de sécurité maritime britannique UKMTO a ensuite indiqué que des embarcations iraniennes avaient ouvert le feu sur un pétrolier dans le détroit, sans faire de blessés, a priori.

Dans le même temps, le guide suprême, Mojtaba Khamenei, absent depuis sa nomination, a averti dans un message écrit que la marine se tenait « prête à faire goûter à l’ennemi l’amertume de nouvelles défaites ».

Ce durcissement intervient en plein ballet diplomatique visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au-delà du cessez-le-feu de deux semaines entré en vigueur le 8 avril entre l’Iran et les États-Unis.

23 navires bloqués

Pendant la brève réouverture du détroit, au moins huit pétroliers et méthaniers l’ont traversé tôt samedi, selon des données de la société de suivi maritime Kpler. Le site MarineTraffic faisait état de plus d’une dizaine de navires y circulant, dont plusieurs pétroliers, certains semblant faire demi-tour.

Après l’annonce par Téhéran de la réouverture du détroit vendredi, Donald Trump avait affirmé que le blocus américain des ports iraniens demeurerait « totalement en vigueur » jusqu’à la fin des négociations.

« Depuis le début du blocus, 23 navires ont obtempéré aux directives des forces américaines leur ordonnant de faire demi-tour et de retourner en Iran », a indiqué samedi, sur X, le commandement central américain dans un nouveau bilan.

L’annonce de la reprise du trafic dans le détroit avait donné un coup de fouet aux marchés financiers vendredi et provoqué un fort repli des cours du pétrole, alors qu’environ un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié mondiaux y transitent habituellement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Démystifier la pratique de la réflexologie et ses bienfaits
Publié à 8h00

Démystifier la pratique de la réflexologie et ses bienfaits

Longtemps perçue comme une approche alternative, la réflexologie gagne aujourd’hui en popularité auprès d’une population en quête de mieux-être global. Basée sur la stimulation de zones précises des pieds, des mains ou des oreilles, cette pratique ancestrale vise à soulager divers maux et à rétablir l’équilibre du corps. « La réflexologie puise ...

LIRE LA SUITE

Fini les boites de carton pour les clients de la SAQ
Publié hier à 17h00

Fini les boites de carton pour les clients de la SAQ

Vous achetez une grande quantité de vins et de spiritueux à votre succursale de la Société des alcools du Québec (SAQ)? On vous fournir alors une boite de carton pour les transporter? Sachez que cette mesure prendra bientôt fin. La SAQ cessera effectivement le 1er août prochain de fournir des boîtes en carton à ses clients qui achètent en plus ...

LIRE LA SUITE

Un meilleur accès aux services pour Petit-Saguenay
Publié hier à 16h00

Un meilleur accès aux services pour Petit-Saguenay

L’église Saint-François-d’Assise, à Petit-Saguenay, qui accueille la majorité des activités et des organismes communautaires du village, est maintenant munie d’un système de contrôle d’accès par carte à puce. Cette nouvelle technologie permet maintenant aux usagers de profiter des installations avec une plus grande flexibilité et une sécurité ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES