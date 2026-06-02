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Une cour d’école transformée à la force des bras à Jonquière

Le 02 juin 2026 — Modifié à 08 h 19 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le 3 juin, la cour du Centre de formation générale des adultes (CFGA) De La Jonquière se transformera en véritable chantier. L’organisme environnemental EURÊKO y orchestrera une première activité de dépavage à la main, réunissant une cinquantaine d’étudiants du Centre, de 9 h à 11 h 30.

Armés d’outils manuels, les participants entreprendront de retirer 100 mètres carrés d’asphalte afin de faire place à un futur espace de rassemblement verdoyant et entouré de végétaux.

La zone ciblée par le projet, jusqu’ici dépourvu d’espaces extérieurs aménagés, est fréquentée quotidiennement par les usagers du CFGA, mais également par ceux du Centre de formation professionnelle de Jonquière, du CPE Vert l’aventure et de l’organisme Aide-Parents Plus. Pour EURÊKO, l’initiative permettra de mobiliser la communauté en impliquant directement la clientèle de ces différentes organisations dans les travaux.

De plus, l’activité comportera également une dimension éducative. Les participants seront sensibilisés aux enjeux environnementaux liés à l’urbanisation, dont l’importance des surfaces perméables et végétalisées, l’absorption des eaux pluviales, la réduction des îlots de chaleur et la biodiversité en milieu urbain.

Au-delà de l’aspect écologique, EURÊKO souligne que les bénéfices attendus touchent aussi la santé mentale et physique. La création d’un espace de repos végétalisé permettra d’offrir un lieu propice à la détente, à la socialisation et à l’activité physique.

Le projet se poursuivra le 11 juin avec une plantation collective, également prévue de 9 h à 11 h 30. Arbustes et arbres viendront verdir les lieux, complétés par l’installation de tables pour encourager les rassemblements. L’inauguration officielle du site aura lieu le même jour à 13 h 30.

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