Une marche pour se souvenir du lock-out d’Alcan de 1976

L’Association des retraités syndiqués de Rio Tinto Alcan organisera une marche commémorative le 3 juin à 10 h 30, afin de souligner le 50e anniversaire du lock-out d’Alcan survenu en 1976 à Arvida. La population, les organisations syndicales et les groupes communautaires sont invités à participer.

Cet événement marquant de l’histoire ouvrière québécoise demeure un symbole fort des luttes syndicales. Le conflit a notamment contribué à l’adoption de la loi anti-briseurs de grève. Toutefois, cette période a également été caractérisée par une répression importante, tant envers les travailleurs que la population locale.

« Se souvenir, c’est protéger nos droits acquis. Cette marche rappelle que les droits syndicaux ont été gagnés par la solidarité et qu’ils doivent encore être protégés aujourd’hui », souligne Mishell Potvin, témoin de l’époque.

Les organisateurs souhaitent d’ailleurs donner à cette commémoration une portée historique particulière. Des pancartes reproduisant des messages d’époque seront portées par les participants, évoquant les revendications et l’esprit de mobilisation qui animaient les travailleurs en 1976.

Le rassemblement débutera derrière le Syndicat national des employé(e)s de l’aluminium d’Arvida. Les marcheurs se dirigeront ensuite vers le Foyer des loisirs, où des prises de parole sont prévues.