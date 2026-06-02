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Un skatepark moins coûteux que prévu au parc Jean Allard

Le 02 juin 2026 — Modifié à 07 h 44 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay réalisera des économies appréciables dans le cadre de la construction du futur espace de planche à roulettes du parc JeanAllard, à Jonquière. Le contrat a en effet été octroyé à un montant inférieur aux estimations initiales.

C’est l’entreprise Les Constructions CR, établie à La Baie, qui a décroché l’appel d’offres avec une proposition d’un peu plus d’un million de dollars. Cette soumission se situe nettement en dessous de l’évaluation préliminaire, qui atteignait environ 1,3 million de dollars, selon les informations rapportées par RadioCanada.

Au total, cinq firmes régionales ont manifesté leur intérêt en déposant des offres pour la réalisation du projet. Les montants soumis variaient entre 1 et 1,4 million de dollars, ce qui place la proposition retenue parmi les plus avantageuses pour les finances municipales.

Le futur skatepark bénéficiera par ailleurs d’une signature prestigieuse. Sa conception a été confiée au Saguenéen Pascal MorasseRaymond, reconnu internationalement dans le domaine. Ce designer s’est notamment illustré par la conception des installations de planche à roulettes pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et de Paris en 2024.

La nouvelle installation, entièrement réalisé en béton, viendra remplacer les modules actuels du parc JeanAllard, qui montraient des signes d’usure.

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