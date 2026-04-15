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Mercredi, 15 avril 2026

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45e campagne de financement

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean a amassé un montant record

Émile Boudreau
Le 15 avril 2026 — Modifié à 13 h 39 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean a mis un point final à sa 45e campagne de financement en annonçant une somme record de 3 886 958 $ amassée. Il s’agit d’une hausse de 6,2 % par rapport à la campagne précédente malgré un contexte socioéconomique jugé plus difficile.

Les coprésidents de la campagne 2025, Jean-Samuel Allard, Geneviève Bertrand et Charles-Olivier Potvin, se disent très satisfaits du travail accompli. Selon eux, les résultats obtenus démontrent une fois de plus la force de la mobilisation collective.

« La campagne qui se termine nous prouve vraiment que c'est en travaillant ensemble qu'on arrive à en faire plus. On le dit tout le temps, mais on travaille toujours fort pour non seulement amasser plus, mais aussi arriver à combler les pertes. », ont-ils souligné.

Les fonds recueillis iront à plus de 120 organismes et projets communautaires répartis sur l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 2025, ces initiatives ont rejoint plus de 100 000 personnes confrontées à diverses réalités, notamment la pauvreté, l’isolement social, l’insécurité alimentaire et l’itinérance.

« Ce résultat record est le reflet d'une confiance qui se bâtit année après année. Il nous rappelle aussi l'ampleur de notre mission, celle de s'assurer que chaque dollar amassé se traduit concrètement en services essentiels pour les personnes qui en ont le plus besoin. », a déclaré Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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