L'Intermarché de Saint-Ambroise temporairement fermé après l'effondrement partiel de son toit

L’Intermarché de Saint-Ambroise doit fermer ses portes temporairement après qu’une partie de son toit se soit effondrée aujourd’hui.

« Nous devons malheureusement vous annoncer la fermeture temporaire de notre épicerie à la suite d’un sinistre majeur, soit un effondrement partiel du toit survenu aujourd’hui », peut-on lire dans une publication Facebook des propriétaires.

« Nous tenons toutefois à vous rassurer que tous les membres de notre équipe sont sains et saufs. La sécurité de chacun a toujours été notre priorité absolue », précise-t-on.

Les propriétaires affirment qu’ils évaluent actuellement la situation et « mettront tout en œuvre pour tenir le public informé des prochaines étapes ainsi que d’une éventuelle réouverture ».

Les causes de l’effondrement n’ont pas été spécifiées dans la publication. L’Intermarché est la principale épicerie de Saint-Ambroise.