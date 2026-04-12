SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 12 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 30s

L'Intermarché de Saint-Ambroise temporairement fermé après l'effondrement partiel de son toit

Yohann Harvey Simard
Le 12 avril 2026 — Modifié à 11 h 17 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

L’Intermarché de Saint-Ambroise doit fermer ses portes temporairement après qu’une partie de son toit se soit effondrée aujourd’hui.

« Nous devons malheureusement vous annoncer la fermeture temporaire de notre épicerie à la suite d’un sinistre majeur, soit un effondrement partiel du toit survenu aujourd’hui », peut-on lire dans une publication Facebook des propriétaires.

« Nous tenons toutefois à vous rassurer que tous les membres de notre équipe sont sains et saufs. La sécurité de chacun a toujours été notre priorité absolue », précise-t-on.

Les propriétaires affirment qu’ils évaluent actuellement la situation et « mettront tout en œuvre pour tenir le public informé des prochaines étapes ainsi que d’une éventuelle réouverture ».

Les causes de l’effondrement n’ont pas été spécifiées dans la publication. L’Intermarché est la principale épicerie de Saint-Ambroise.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un front commun réclame une loi pour prévenir la violence conjugale
Publié le 10 avril 2026

Un front commun réclame une loi pour prévenir la violence conjugale

À l’initiative de Québec solidaire (QS), un front commun regroupant une vingtaine de personnalités publiques a publié en ligne, cette semaine, une vidéo demandant à la prochaine cheffe ou au prochain chef du gouvernement québécois d’adopter une loi visant à mieux prévenir la violence conjugale. La demande vise directement la personne appelée à ...

LIRE LA SUITE

Des femmes qui prennent de plus en plus leur place
Publié le 10 avril 2026

Des femmes qui prennent de plus en plus leur place

Au Régiment du Saguenay, les femmes occupent une place grandissante et de plus en plus assumée au sein des rangs. Longtemps sous-représentées dans ce milieu traditionnellement masculin, elles sont aujourd’hui plus nombreuses à s’engager, à gravir les échelons et à contribuer activement aux opérations et à la vie régimentaire.    « En ce moment, ...

LIRE LA SUITE

Un bilan jugé positif après trois ans d’opération
Publié le 10 avril 2026

Un bilan jugé positif après trois ans d’opération

Québec dresse un bilan encourageant de la troisième année d’opération de Francisation Québec. Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean‑François Roberge, salue notamment la stabilisation de l’offre de cours, un haut taux de satisfaction chez les apprenants et une diminution marquée de la liste d’attente. Selon les ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES