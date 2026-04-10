Des femmes qui prennent de plus en plus leur place

Au Régiment du Saguenay, les femmes occupent une place grandissante et de plus en plus assumée au sein des rangs. Longtemps sous-représentées dans ce milieu traditionnellement masculin, elles sont aujourd’hui plus nombreuses à s’engager, à gravir les échelons et à contribuer activement aux opérations et à la vie régimentaire.

« En ce moment, on est une trentaine de femmes au Régiment du Saguenay. On constitue 20 à 21% de l’effectif total ici », mentionne la caporale Sabrina Tremblay, au passage du Réveil au sein des bureaux situés sur le Chemin de la Réserve à Jonquière.

Les chiffres de recrutement ont grandement augmenté au fil des années, que ce soit chez les femmes ou les hommes, laisse savoir Mme Tremblay.

« On a constaté une hausse graduelle dans nos chiffres de recrutement, concernant les femmes qui font des demandes d’application, mais aussi chez les hommes. C’est lié avec les efforts fournis par l’Armée canadienne en termes d’intégrité et d’égalité », ajoute-t-elle.

Les femmes qui décident d’intégrer le Régiment du Saguenay le font pour plusieurs raisons, qu’elles soient à la recherche d’une expérience nouvelle ou seulement pour les avantages dont elles peuvent bénéficier.

« On remarque que les femmes ont envie, souvent, de vivre une expérience différente et qu’elles ont soif d’aventure. Également, en tant que réservistes, c’est facile pour nous d’être flexible en ce qui concerne la conciliation travail-famille ou études-travail, œuvrant sur base volontaire. Les femmes ici peuvent travailler dans différents corps de métier, que ce soit l’infanterie, dont 10% en font partie présentement, les ressources humaines, les services financiers, les métiers de logistique et de musiciens », explique Sabrina Tremblay.

Au fil des années, les Forces armées canadiennes ont mis en place plusieurs politiques et mesures pour prévenir les comportements inappropriés envers la gent féminine, ce qui se poursuit d’ailleurs ardument en 2026.

« Annuellement, nous suivons des formations obligatoires sur l’égalité, l’inclusivité et le respect. Les Forces armées ont mis les bouchées doubles pour ce qui est de la prévention qui est effectuée. »

Le Régiment du Saguenay prône la place des femmes dans ses équipes et certaines opportunités lui permet de faire la promotion de ses services et de l’ouverture qu’elle propose en ce sens.

« On met beaucoup de temps dans le déploiement de kiosques de recrutement, on organise aussi des journées portes-ouvertes deux fois par an. On essaie d’être présent dans des événements réservés aux femmes, comme c’était le cas il y a quelques semaines au salon Elle et Cie Expo à Jonquière. On veut montrer aux femmes qu’il s’agit d’une possibilité pour elles », évoque la caporale.

Témoignage

Gabrielle Gagné ne savait pas dans quoi elle s’embarquait quand elle a décidé de s’enrôler en 2022, après avoir mis fin à son baccalauréat en enseignement.

« Je me suis rendu compte que ce n’était pas pour moi, alors j’ai changé de programme et j’ai choisi de m’enrôler dans les Forces armées. Je conjuguais mon bac en administration en l’emploi à temps partiel que j’avais ici au Régiment. J’ai pu faire mes cours de recrue, de leadership et mon cours de métier en tant qu’officier logistique. Après avoir terminé mes cours et l’université, un emploi à temps plein s’est libéré. Ça fait maintenant presqu’un an que j’occupe la fonction de capitaine-adjudant », raconte-t-elle.

Mme Gagné a été attirée par le défi que représentait le fait de se joindre au Régiment du Saguenay.

« Quand je me suis enrôlée, je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre. Une fois que ce fut fait, je me suis rendu compte que j’aimais le challenge personnel que ça m’amenait. J’ai réalisé que ça m’a vraiment apporté beaucoup, mentalement et physiquement. Ça me rend vraiment fière de voir que je fais partie d’une équipe partiellement féminine et forte », conclut-elle.