Les Saguenéens l'emporte sur les Remparts

Les Saguenéens de Chicoutimi ont débuté la deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) avec une victoire contre les Remparts de Québec.

Les Bleus ont eu le dessus sur les Remparts de Québec par la marque de 3-1 lors du premier match, vendredi soir au Centre Georges-Vézina.

Il a fallu une période complète et de longues minutes en deuxième avant de voir l’une des deux équipes s’inscrire au pointage.



C’est en troisième période que les Saguenéens ont scellé le sort de leurs adversaires de Québec grâce à un but d’Anton Linde, puis d’un autre de son collègue Mavrick Lachance qui a envoyé une rondelle dans un filet désert à quelques secondes de la fin.