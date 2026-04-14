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Un investissement de 500 000$ au Parc aventures Cap Jaseux

Le 14 avril 2026 — Modifié à 07 h 28 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le Parc aventures Cap Jaseux de Saint-Fulgence vient de lancer un appel d'offres pour bonifier ses différents parcours. Cet investissement, d’une valeur d’environ un demi-million de dollars, permettra au parc de créer un nouveau parcours dans les arbres d’une difficulté extrême, et améliorera la tyrolienne déjà présente sur le site.

Selon Radio-Canada, cet investissement s’ajoute au plan de développement de 10,6 M$ annoncé en 2023 pour faire du site une destination quatre saisons. Le parcours extrême serait livré dès juin, alors qu’il faudra attendre pour la tyrolienne qui viendra plus tard durant l’été. Selon la directrice générale du Parc aventures Cap Jaseux, Rébecca Tremblay, le retour d’un parcours extrême était très anticipé. Elle rappelle que le parc aventure a déjà eu un parcours sur filet pendant plusieurs années, où le niveau de difficulté était beaucoup plus élevé que dans les parcours réguliers, en précisant que c'est quelque chose qui manque à sa clientèle depuis qu'ils ont retiré l'offre.

Mme Tremblay mentionne que le parcours va être plus compact avec quand même un niveau de difficulté, puis une hauteur intéressante qui va permettre aussi de le prendre à la suite d'un parcours régulier ou tout seul. Mentionnons que l’appel d’offres a été publié le 8 avril sur le Système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) et se terminera le 30 avril prochain.

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