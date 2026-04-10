Jimmy Bouchard portera les couleurs du Parti Québécois dans Jonquière

Le Parti Québécois confirme que le conseiller municipal de la Ville de Saguenay, Jimmy Bouchard, sera candidat sous la bannière souverainiste dans la circonscription de Jonquière en vue des élections générales prévues le 5 octobre prochain.

Technicien en génie civil de formation, Jimmy Bouchard affirme que le moment est venu pour lui de franchir une nouvelle étape en politique afin de représenter la voix des citoyens de Jonquière à l’Assemblée nationale.

« J’ai le Saguenay tatoué sur le cœur. C’est ici que je suis né, que j’ai grandi et que j’ai choisi de m’installer. Les gens de Jonquière sont comme ma famille; leurs enjeux sont les miens et plusieurs dossiers méritent qu’on ait une représentation digne de ce nom à Québec. », a déclaré le candidat. Il ajoute que le projet politique du Parti Québécois accorde une place particulière à la région et qu’il entend veiller à ce que cet engagement perdure.

Motivé par la victoire récente du Parti Québécois lors de l’élection partielle dans Chicoutimi, Jimmy Bouchard estime que Jonquière, tout comme l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a besoin de représentants à la hauteur des défis à venir.

« Les chantiers sont énormes, notamment en économie. Le Saguenay doit devenir une plaque tournante de l’économie québécoise. Ce sera le dossier chaud de chez nous dans les prochaines années. Je vais vouloir donner un nouveau souffle à nos entreprises locales et aux PME d’ici. », a-t-il déclaré.