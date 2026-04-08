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Nouveaux services de justice de proximité au Saguenay–Lac Saint Jean

Émile Boudreau
Le 08 avril 2026 — Modifié à 12 h 23 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin‑Barrette, a annoncé le déploiement du projet Juristes en palais de justice dans de nouvelles régions de la province, dont le Saguenay–Lac‑Saint‑Jean. Cette initiative, réalisée en partenariat avec la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec, vise à améliorer l’accès à la justice pour la population québécoise.

Soutenue par une enveloppe de plus de 21 millions de dollars, accordée dans le cadre de l’entente Justice citoyens, la mesure s’inscrit dans une volonté gouvernementale de renforcer la justice de proximité.

Concrètement, des juristes provenant des centres Info Justice, anciennement connus sous le nom de Centres de justice de proximité, seront désormais présents directement dans les palais de justice afin d’offrir un accompagnement gratuit et personnalisé aux citoyennes et aux citoyens.

Ces juristes pourront notamment intervenir dans les domaines du droit familial et de la protection de la jeunesse, deux secteurs où le phénomène de l’autoreprésentation devant les tribunaux est particulièrement marqué.

Le déploiement du projet Juristes en palais de justice est déjà amorcé dans plusieurs autres régions du Québec, notamment le BasSaintLaurent, Montréal, la Gaspésie–ÎlesdelaMadeleine, Laval–Laurentides–Lanaudière ainsi que la CapitaleNationale–ChaudièreAppalaches. À terme, le gouvernement prévoit offrir ce service dans l’ensemble des 43 palais de justice du Québec.

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