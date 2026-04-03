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Surveillance à la frontière

De nouvelles équipes canines spécialisées contre le fentanyl

Émile Boudreau
Le 03 avril 2026 — Modifié à 09 h 45 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a officiellement intégré aujourd’hui de nouveaux agents des services frontaliers ainsi que de nouvelles équipes de maîtres-chiens détecteurs lors d’une cérémonie tenue au Collège de l’ASFC, à Rigaud.

L’événement marque une étape importante pour l’organisme, notamment avec l’entrée en fonction des premières équipes canines spécialisées dans la détection du fentanyl, un opioïde de synthèse au cœur de la crise des surdoses qui frappe le pays. Ceux-ci s’ajouteront aux 80 équipes de maîtres-chiens détecteurs réparties dans divers points d'entrée à travers le Canada.

La cohorte qui achève sa formation comprend 57 agents. Parmi eux, 14 ont été embauchés dans le cadre de l’engagement du gouvernement du Canada de recruter 1 000 nouveaux agents de l’ASFC au cours des trois prochaines années. Pour répondre à cet objectif, l’Agence envisage de former jusqu’à 10 cohortes par année d’ici 2028-2029.

Ces nouveaux agents viennent s’ajouter aux 28 déjà déployés dans le cadre de ce même engagement visant à renforcer la sécurité aux frontières canadiennes. Leur travail se concentrera sur la lutte contre le trafic de drogues et d’armes à feu, la répression du crime organisé et des pratiques commerciales déloyales, ainsi que sur le maintien de l’intégrité du système d’immigration canadien.

En 2025, l’ASFC a mené 29 486 fouilles à l’aide de chiens détecteurs. Ces interventions ont permis de découvrir 13 986 aliments, plantes et animaux à haut risque, en plus de 34 810 saisies liées à des drogues, des armes à feu et des devises en espèces. Ce nombre dépasse celui de 2024, où 31 028 saisies du même ordre avaient été recensées. La même année, l’Agence a également signalé plus de 31 600 saisies de drogue, dont 2,8 kilogrammes de fentanyl.

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