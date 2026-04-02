1,5 M$ recherché pour l’aménagement de locaux d’organismes culturels

Un gros projet se met en branle du côté du complexe immobilier des sœurs du Bon-Conseil, situé sur la rue Racine à Chicoutimi. Les trois organismes qui emménageront dans les nouveaux locaux en janvier prochain s’installeront dans ce qui deviendra l’un des plus importants centres d’art au pays.

Une condition doit cependant être respectée: les organisations devront mettre la main sur 1,5 M$ pour voir ce rêve devenir réalité. L’enveloppe budgétaire permettra de meubler tout le complexe, incluant les lieux communs et certains besoins spécifiques. La somme nécessaire étant faramineuse et le déménagement ayant lieu dans neuf mois, une série d’activités de financement est planifiée dans le but de récolter le montant prévu.

Interrogée par Le Quotidien, la directrice générale de l’Académie de danse du Saguenay, Roselle Simard, mentionne qu’une demande sera tout de même envoyée au ministère de la Culture et des communications du Québec, même si le programme qui vient en aide aux organismes en cas de nouveaux aménagements est gelé pour le moment. L’Académie de danse a aussi tendu une perche au député fédéral de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, afin d’identifier un éventuel programme d’acquisition d’équipement du côté d’Ottawa.