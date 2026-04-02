Toujours pas d’enveloppe pour les Centres Mamik

Les Centres Mamik de la région s’impatientent face à un financement attendu depuis plusieurs mois. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean promet que l’aide de 75 000 $ par point de service, destinée à des projets en santé et en sécurisation culturelle, sera remise dans les semaines à venir.

Interrogée par Radio-Canada, la directrice générale adjointe du Centre Mamik Saguenay, Claudia Simard, admet que les trois centres régionaux ont été dans l’attente d’un financement toute l’année. En 2024-2025, un montant de 324 000 $ avait été versé par le CIUSSS, pour les trois bureaux. Cette dernière exige des réponses et se demande pourquoi tant de détours sont pris quant il est question des services offerts aux autochtones.

Le CIUSSS régional confirme que les centres se verraient bel et bien octroyer des sommes, sans toutefois les préciser. Les trois centres Mamik devraient donc recevoir leur financement par dépôt bancaire dans les prochaines semaines, alors que la nouvelle année financière a officiellement débuté mercredi.