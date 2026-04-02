Consignaction élargit son réseau au Saguenay avec une nouvelle succursale.

Un nouveau lieu de retour Consignaction a ouvert ses portes ce lundi 30 mars au 2175, boulevard de Tadoussac, à Chicoutimi-Nord. L’établissement, situé à la Place Roussel, est maintenant la onzième succursale de Consignaction présente dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces installations ont été implantées par l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) afin d’assurer la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boisson de façon moderne au Québec.

Le site du 2175, boulevard de Tadoussac est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie. Son service de retour à l’unité, grâce à des récupératrices automatisées, ainsi que son retour express permettant le dépôt de sacs de contenants non triés, engendreront une récupération de plus grandes quantités, de façon rapide et efficace.

Depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boisson prête à boire en plastique, de 100 ml à 2 l, font partie intégrante du système de consigne et sont donc acceptés au lieu de retour.

Les bouteilles de plastique d’eau, d’eau pétillante, de jus, de boissons pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées, portant le total à environ 1,5 milliard de bouteilles de plastique consignées.

Afin d’offrir un service de qualité à la population, une équipe de conseillers sera présente pour assister les citoyens dans la récupération de leurs contenants les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h, ainsi que les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h.

Application mobile Consignaction

Les citoyens qui le souhaitent peuvent recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le retour à l’unité, ils peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le retour express, le remboursement se fait uniquement par voie électronique, étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants.

« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boisson consignés. Ce modèle de lieu de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », a affirmé Jean-François Lefort, vice-président stratégie à l’AQRCB/Consignaction.