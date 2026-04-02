Qlub lance un réseau social pour les écoles secondaires du Québec

Alors que les inquiétudes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et le comportement des jeunes ne cessent de croître, le réseau social québécois Qlub annonce le lancement de Qlub École, un réseau social spécialement conçu pour les écoles secondaires de la province, visant à éduquer les élèves à un usage responsable des médias sociaux.

« Le réflexe actuel consiste à vouloir retarder ou interdire l’accès aux réseaux sociaux aux jeunes. Nous pensons qu’il faut plutôt les outiller. Il est essentiel de leur apprendre à utiliser les médias sociaux de manière responsable dans un cadre sécuritaire. », explique Philippe Larose Cadieux, PDG et cofondateur de Qlub.

Qlub École propose à chaque établissement scolaire un réseau social privé, accessible uniquement aux élèves, aux enseignants et aux membres du personnel. La plateforme se distingue par l’absence d’algorithmes, de publicité et de collecte de données à des fins commerciales. Elle exclut également les contenus externes non contrôlés, réduisant ainsi l’exposition à des publications inappropriées ou trompeuses.

Pensé d’abord comme un outil pédagogique, Qlub École permet aux écoles d’intervenir rapidement en cas de cyberintimidation ou de comportements problématiques en assurant directement la modération du contenu. La plateforme offre aussi la possibilité d'ajouter des comptes journalistiques et médiatiques afin de permettre aux élèves de suivre l’actualité dans un environnement encadré. De plus, il est possible de relier plusieurs écoles entre elles, ouvrant la porte à davantage d’échanges.