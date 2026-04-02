Une possible exemption de la Loi VHR d’ici l’hiver prochain

Après avoir demandé, en janvier dernier, une exemption à la Loi sur les véhicules hors route (VHR) pour circuler sur les glaces de La Baie avec un traîneau sans lumière ni réflecteur, la Ville de Saguenay pourrait bien voir sa requête connaître un revers d’ici la prochaine saison de pêche blanche.

Rappelons que le ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) avait refusé, en premier lieu, d’exclure des exigences à la Loi VHR concernant l’équipement obligatoire des traîneaux utilisés pour la pêche blanche, en raison d’enjeux de sécurité. La Ville de Saguenay et les représentants du MTMD se sont toutefois rencontrés, lundi, pour discuter de la question et trouver des pistes de solution.

Interrogé par Le Quotidien, le maire de Saguenay, Luc Boivin, indique que le refus n’était pas valable et que le MTMD doit s’instruire sur la réalité régionale. Donc, plutôt que d’exclure des exigences, ce serait une modification réglementaire qui entrerait en jeu. Ayant une plus grande ouverture à ce propos, les pêcheurs ne sont pas à l’abri d’avoir une bonne surprise l’hiver prochain.