SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 05 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 42 s

Soluscan Mécanique Mobile, pionnier des réparations d’urgence

Il se déplace chez vous pour réparer votre auto

Sara-Léa Bouchard
Le 04 avril 2026 — Modifié à 20 h 45 min le 01 avril 2026
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Soluscan Mécanique Mobile offre ses services depuis près de quatre ans à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également à l’extérieur de la région. L’entreprise se déplace chez ses clients pour effectuer des réparations sur leurs automobiles, un service 100% personnalisé et offert par des passionnés en la matière.   

« Toute notre équipe, on est dans le domaine depuis 2007, on connaît notre affaire, et c’est notre professionnalisme que les gens aiment par-dessus tout. J’ai eu l’idée d’instaurer ça à Saguenay la première fois parce que je voyais qu’il y avait une demande, le concept étant surtout connu dans les grands centres », admet Raphaël Bédard, instigateur du projet et gestionnaire de Soluscan Mécanique Mobile.  

C’est à 17 ans que M. Bédard se découvre une réelle passion pour la profession, après avoir fait une croix sur ses cours en génie mécanique au Cégep de Jonquière. Maintenant âgé de 38 ans, le mécanicien de métier ajoute vouloir offrir un service de qualité à ses clients.  

« On est polyvalent, on peut quand même s’occuper de plusieurs dossiers par jour au besoin. On priorise cependant la qualité avant la quantité. On fait tout ce qui est en notre possible pour ne pas faire d’erreurs. » 

Le camion de service se déplace normalement sur les routes sept jours sur sept, du Saguenay au Lac-Saint-Jean. Soluscan Mécanique Mobile possède une quinzaine de clients fidèles sur le territoire.  

« Parfois, on reçoit juste des appels pour avoir des conseils, ce ne sont pas toujours des interventions. Notre créneau demeure les urgences, on intervient en fonction des besoins. Ce que les gens aiment, c’est qu’ils n’ont pas besoin de se déplacer. Ils peuvent éviter les frais de remorquage et éviter de manquer du travail. Avec le train de vie que la population générale mène aujourd’hui, c’est vraiment un service qui est intéressant », souligne Raphaël Bédard.  

De plus, avec les garages qui ne sont souvent pas ouverts la fin de semaine ou en soirée et qui chargent des prix « onéreux », M. Bédard soutient que les entreprises comme la sienne sont primordiales désormais.  

Pour n’importe quel problème  

Soluscan Mécanique Mobile se spécialise dans une foule de domaines entourant l’automobile: électricité, climatisation, suspension, moteur, embrayage et bien plus.  

« Dans la majorité des cas, on trouve des solutions pour dépanner le client sur place. On offre aussi le service d’inspection pré-achat, pour savoir s’il n’y a pas eu de fraudes au niveau du kilométrage par exemple. On peut même prêter des véhicules lorsqu’on sait que les réparations prendront plus de temps. On offre également des remises à neuf. Ça change de l’approche qu’on avait dans le passé », explique le principal intéressé.  

Celui qui travaille présentement avec sa conjointe aimerait, éventuellement, faire l’embauche d’une ressource pour bien représenter l’entreprise, bien que la relève soit difficile à trouver dans le milieu, selon le mécanicien.     

RECOMMANDÉS POUR VOUS

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire
Publié le 3 avril 2026

QS presse la relève de François Legault de renouer avec le communautaire

Accompagnés de représentantes du mouvement Le communautaire à boutte, le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le député Étienne Grandmont ont interpellé la personne appelée à succéder à François Legault à la tête du gouvernement du Québec. Les deux élus demandent un changement de cap et une collaboration directe avec le milieu ...

LIRE LA SUITE

Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables
Publié le 3 avril 2026

Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables

Les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé aujourd’hui un partenariat visant la construction de près de 865 nouveaux logements abordables répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Cette initiative conjointe représente un investissement total de 200 millions de dollars. L’annonce, faite par le ministre fédéral du Logement et des ...

LIRE LA SUITE

De nouvelles équipes canines spécialisées contre le fentanyl
Publié le 3 avril 2026

De nouvelles équipes canines spécialisées contre le fentanyl

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a officiellement intégré aujourd’hui de nouveaux agents des services frontaliers ainsi que de nouvelles équipes de maîtres-chiens détecteurs lors d’une cérémonie tenue au Collège de l’ASFC, à Rigaud. L’événement marque une étape importante pour l’organisme, notamment avec l’entrée en fonction ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES