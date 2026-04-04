Il se déplace chez vous pour réparer votre auto

Soluscan Mécanique Mobile offre ses services depuis près de quatre ans à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également à l’extérieur de la région. L’entreprise se déplace chez ses clients pour effectuer des réparations sur leurs automobiles, un service 100% personnalisé et offert par des passionnés en la matière.

« Toute notre équipe, on est dans le domaine depuis 2007, on connaît notre affaire, et c’est notre professionnalisme que les gens aiment par-dessus tout. J’ai eu l’idée d’instaurer ça à Saguenay la première fois parce que je voyais qu’il y avait une demande, le concept étant surtout connu dans les grands centres », admet Raphaël Bédard, instigateur du projet et gestionnaire de Soluscan Mécanique Mobile.

C’est à 17 ans que M. Bédard se découvre une réelle passion pour la profession, après avoir fait une croix sur ses cours en génie mécanique au Cégep de Jonquière. Maintenant âgé de 38 ans, le mécanicien de métier ajoute vouloir offrir un service de qualité à ses clients.

« On est polyvalent, on peut quand même s’occuper de plusieurs dossiers par jour au besoin. On priorise cependant la qualité avant la quantité. On fait tout ce qui est en notre possible pour ne pas faire d’erreurs. »

Le camion de service se déplace normalement sur les routes sept jours sur sept, du Saguenay au Lac-Saint-Jean. Soluscan Mécanique Mobile possède une quinzaine de clients fidèles sur le territoire.

« Parfois, on reçoit juste des appels pour avoir des conseils, ce ne sont pas toujours des interventions. Notre créneau demeure les urgences, on intervient en fonction des besoins. Ce que les gens aiment, c’est qu’ils n’ont pas besoin de se déplacer. Ils peuvent éviter les frais de remorquage et éviter de manquer du travail. Avec le train de vie que la population générale mène aujourd’hui, c’est vraiment un service qui est intéressant », souligne Raphaël Bédard.

De plus, avec les garages qui ne sont souvent pas ouverts la fin de semaine ou en soirée et qui chargent des prix « onéreux », M. Bédard soutient que les entreprises comme la sienne sont primordiales désormais.

Pour n’importe quel problème

Soluscan Mécanique Mobile se spécialise dans une foule de domaines entourant l’automobile: électricité, climatisation, suspension, moteur, embrayage et bien plus.

« Dans la majorité des cas, on trouve des solutions pour dépanner le client sur place. On offre aussi le service d’inspection pré-achat, pour savoir s’il n’y a pas eu de fraudes au niveau du kilométrage par exemple. On peut même prêter des véhicules lorsqu’on sait que les réparations prendront plus de temps. On offre également des remises à neuf. Ça change de l’approche qu’on avait dans le passé », explique le principal intéressé.

Celui qui travaille présentement avec sa conjointe aimerait, éventuellement, faire l’embauche d’une ressource pour bien représenter l’entreprise, bien que la relève soit difficile à trouver dans le milieu, selon le mécanicien.