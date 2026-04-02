Pour favoriser une meilleure harmonie entre le maître et son animal

La communication animale fait beaucoup parler d’elle ces dernières années. Cette méthode permettrait aux propriétaires et à un animal de communiquer grâce à l’aide d’un intermédiaire. Avec « Ces yeux qui me parlent », Normande Lapointe, de Jonquière, remplit cette mission quelque fois par semaine, avec passion.

À l’hiver 2020, Mme Lapointe se souvient avoir eu un coup de foudre pour la pratique lors du visionnement de la série « Elle parle aux animaux ». Elle s’est sentie directement interpellée par ces six spécialistes, qui allaient à la rencontre d’animaux à travers le Québec.

« J’ai attrapé la piqûre, carrément. Je ne pensais même pas qu’il était possible d’aller jusque-là. C’est un monde merveilleux qui s’est ouvert à moi. Pendant six mois, j’ai suivi de près ces dames sur les réseaux sociaux. J’ai accrochée sur Lili-Anne Beaulac, qui possède aussi une école de communication animale et végétale, où elle forme des étudiants », explique-t-elle.

Après s’y être inscrite, c’est avec beaucoup de persévérance que Normande Lapointe a réussi la formation. Elle est maintenant fièrement diplômée depuis le 3 juin 2025 en Communication animale professionnelle de l’Académie du Centre Eden.

« C’est vraiment intéressant et très passionnant. J’ai effectué une centaine de communications jusqu’à maintenant, principalement avec des chiens et des chats, mais aussi une avec un cochon d’inde, avec un lapin et plusieurs fois avec un cheval », mentionne-t-elle.

Marche à suivre

Un peu de temps, une photo et un calepin de notes constituent tout ce que la jonquiéroise à besoin pour apprendre à connaître l’animal, son point de vue, ses goûts, ses préoccupations, ce qui lui fait plaisir et ce qu’il n’aime pas.

« De mon côté, je commence par faire une méditation, afin de faire monter mon taux vibratoire au même niveau que celui de l’animal. Aussi, préalablement, je demande au propriétaire de me faire parvenir quatre à cinq questions sur ce qu’il voudrait savoir par rapport au ressenti de son animal, dans certaines situations. Quand je suis prête, je m’installe avec la photo du chien ou du chat, mon petit cahier et les questions. Je me ferme les yeux, puis par la télépathie, j’essaie de gagner la confiance de l’animal en notant ce qu’il me transmet comme image ou comme réponse », émet Mme Lapointe.

Elle remet ensuite l’intégralité de la communication écrite au gardien de l’animal, via courriel, qui lui seul pourra valider les messages reçus. Aucun diagnostic physique ou autre n’est donné.

Normande Lapointe souligne parallèlement qu’une certaine confiance doit régner entre elle et l’animal pour que ça se passe bien.

« Quand je suis moins à l’aise, ça se ressent tout de suite. L’animal va le ressentir aussi. Quand c’est plus difficile, c’est parce que je n’étais pas assez calme au départ », évoque celle qui évoque avoir encore un peu de chemin à faire dans le domaine.

Des services en complément

La communicatrice se spécialise également dans la communication animale thérapeutique, pour comprendre des comportements inappropriés ou non désirés chez l’animal. Ces séances servent aussi de complément aux services comportementales que peuvent offrir les dresseuses et dresseurs, rappelle Mme Lapointe. Des communications avec des animaux en fin de vie ou décédés sont également possibles. Les quatre communications offertes par Mme Lapointe durent généralement entre 30 et 60 minutes.

« Comprendre son animal de cette façon-là, c’est essentiel. Je pense que tout le monde, sans suivre la formation, devrait considérer son animal comme un être vivant à part entière, avec une sagesse et une mission dans notre vie. Il faut leur porter attention, c’est important. »

Pour réserver une séance de communication animale avec Normande Lapointe, c’est possible de le faire en la contactant par courriel à normandelapointe@videotron.ca ou sur la page Facebook « Ces yeux qui me parlent ».