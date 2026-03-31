Un sondage sur la qualité des services de transport adapté

La Société de transport de Saguenay (SPS) invite les usagers du transport adapté à compléter un court sondage en ligne, d’une durée d’environ cinq minutes, afin de partager leur expérience quant à la qualité des services reçus.

Le questionnaire, disponible en ligne, porte sur cinq thèmes, soit la ponctualité, la courtoisie, l’information et service à la clientèle, la Sécurité et la Propreté et fiabilité. La date limite pour y répondre est le 13 avril 2026.

La STS mentionne également que les résultats de ce sondage sont confidentiels et anonymes et que les données recueillies seront analysées pour des actions d’amélioration continue du service.