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Mardi, 31 mars 2026

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Temps de lecture : 25s

Société de transport de Saguenay

Un sondage sur la qualité des services de transport adapté

Le 31 mars 2026 — Modifié à 07 h 13 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Société de transport de Saguenay (SPS) invite les usagers du transport adapté à compléter un court sondage en ligne, d’une durée d’environ cinq minutes, afin de partager leur expérience quant à la qualité des services reçus.

Le questionnaire, disponible en ligne, porte sur cinq thèmes, soit la ponctualité, la courtoisie, l’information et service à la clientèle, la Sécurité et la Propreté et fiabilité. La date limite pour y répondre est le 13 avril 2026.

La STS mentionne également que les résultats de ce sondage sont confidentiels et anonymes et que les données recueillies seront analysées pour des actions d’amélioration continue du service. 

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