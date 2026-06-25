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Jeudi, 25 juin 2026

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Temps de lecture : 57s

Malgré la défaite, le Canada avance en Coupe du monde

Le 25 juin 2026 — Modifié à 07 h 19 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Le troisième match préliminaire du Canada avait une signification importante car une victoire contre la Suisse confirmait l’Unifolié en tête du groupe B et lui permettait d’avoir un plus grand congé avant leur prochaine rencontre.

Toutefois, la troupe de Jesse Marsch s’est incliné 2 à 1 pour terminer au second rang de leur groupe, derrière la Suisse.

Avec cette position, le Canada quitte donc Vancouver pour son match de 16e de finale et devra jouer du côté de Los Angeles dimanche prochain. Un gain lui aurait permis de se reposer jusqu’au 2 juillet tout en demeurant au pays.

Pour l’entraîneur, ce statut ne change rien puisque pour lui, le but était de se rendre en éliminatoire. “On est exactement où on veut être.”

Après une première demie sans but, la Suisse va ouvrir la marque dès la deuxième minute au retour de la pause, grâce à Ruben Vargas. Onze minutes plus tard, Johan Manzambi double l’avance des Suisses et Marsch procède à trois changements sur son alignement.

Le Canada va tenter de revenir de l’arrière et à la 76e minute, Promise David réduit l’écart à 2-1 avec son premier du tournoi. Toutefois, ce sera le seul but du pays qui doit s’incliner.

Rien n’est encore confirmé pour le prochain adversaire du Canada mais tout porte à croire que ce sera la Corée du Sud, qui a terminé deuxième de son groupe.

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