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Vendredi, 26 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 41s

Nouveaux travaux d’asphaltage à prévoir sur l’autoroute 70 à Saguenay

Le 26 juin 2026 — Modifié à 07 h 04 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les chantiers routiers continuent de se multiplier sur le territoire saguenéen. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce la tenue de nouveaux travaux d’asphaltage qui viendront s’ajouter aux nombreux projets déjà en cours dans la région.

Ces interventions se dérouleront du 30 juin au 8 juillet 2026, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h, sur l’autoroute 70 en direction ouest. Le chantier visera un tronçon situé entre les kilomètres 50 et 55.

Durant cette période, les automobilistes devront composer avec la fermeture d’une voie sur deux, ce qui pourrait entraîner un ralentissement de la circulation, particulièrement aux heures de pointe. Le MTMD prévient également que la bretelle de sortie menant au boulevard du Royaume Est sera fermée de manière ponctuelle.

Afin de minimiser les impacts, un détour sera mis en place. Les usagers de la route seront redirigés via l’autoroute 70 en direction ouest, puis par le boulevard Talbot et le boulevard du Royaume pour contourner la zone entravée.

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