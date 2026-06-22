L'organisation du 350e de Chicoutimi réussit son pari

Combinez une belle température à un public qui avait faim d’un spectacle de calibre en plein air, et c’est exactement ce qui s’est passé dimanche soir sur le terrain de la Zone portuaire de Chicoutimi, alors qu’il y avait une importante foule pour le spectacle d’ouverture du 350e de Chicoutimi et de son poste de traite.

Tel qu’annoncé plus tôt cette semaine, les spectateurs ont notamment eu droit à une retrouvaille sur scène qu’on pourrait qualifier d’exceptionnelle: celle des membres de l’ex-duo Kashtin, Claude McKenzie et Florent Vollant, en compagnie de plusieurs artistes québécois et innus. Le tandem McKenzie-Vollant était même ensemble dans l’interprétation de plusieurs chansons, malgré les problèmes de santé que vivent actuellement chacun d’eux, ce qui est un bel accomplissement en soi. Le président du CA des Fêtes du 350e, Denis Bouchard, a livré ses commentaires au 92,5 Ma radio d’Ici en début de journée.

« On ne pouvait pas demander mieux, le soleil était au rendez-vous lors de l’arrivée des gens sur le site, tout le monde était très généreux. On a eu une belle cérémonie traditionnelle avant les spectacle, cérémonie qui a été vraiment extraordinaire et appréciée. Évidemment, l'apothéose, la magie de Kashtin, c'est toute une génération. Ils ont fait plusieurs chansons, les gens ne voulaient pas quitter. Ça chantait partout! Les gens connaissent les paroles, même les paroles en ilnu. Donc, c'était une belle soirée d'ouverture. En plus que c’était un spectacle gratuit, nous autres, nous ne sommes pas des producteurs, et tu ne sais donc jamais combien de personnes vont se présenter. Ça fait deux semaines que je regardais les prévisions météo en plus! ».

Le spectacle aérien de 200 drônes, qui recréaient des dessins et thématiques en images dans le ciel, valait lui aussi le déplacement. C’est une entreprise de Joliette, qui avec l’aide d’une historienne, a créé les tableaux, comme nous l'a confié M. Bouchard. « Je pense que dimanche soir, ça « battait » les habituels feux d’artifices. Évidemment, on a recréé l'histoire de la rencontre sur la pointe du poste de traite et le premier bateau, la rencontre entre deux peuples. Puis ça a défilé comme ça jusqu'à la fin. En fait, le premier tableau, c'était 1676, évidemment. Puis il y a eu plein de clins d'œil…même Angine de poitrine a eu le sien! Le drapeau du Saguenay-L-Saint-Jean (photo), ça a soulevé les gens. LPa petite maison blanche (photo)...C'était émouvant. La musique qui accompagnait les images était vraiment bien choisie . Un succès, une véritable découverte pour plusieurs. Et il n'y a personne qui est parti avant la fin du show des drones ».

Le spectacle de dimanche était l’activité de lancement. À venir: une conférence de l’historien Gérard Bouchard à la Pulperie qui a lieu ce lundi soir, où il sera question de l’architecte Joseph-Dominique Guay.

« Plus de 120 personnes ont réservé pour cette conférence de Gérard Bouchard, nous ne sommes pas loin d’afficher « complet ». Après ça, le 24 juin ce sera avec Québec Redneck Bluegrass Project. On sait que ça va brasser! En fin de semaine, nous commanditons aussi un spectacle dans le cadre du Jazzfest. Et puis notre Pierre Lapointe à la croix de Saint-Anne…ça va s'enchaîner comme ça comme un feu roulant. Et puis, il y a les fouilles archéologiques, une activité pour toute la famille au poste de traite. Les archéologues vont répondre aux questions, faire des fouilles avec les jeunes. C'est le temps d'y aller! C'est notre histoire, Même qu’on y trouve encore des artéfacts qui remontent à 4 000 ou 5 000 ans ».