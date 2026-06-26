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Québec octroie 327 000 $ pour lutter contre l’itinérance dans la région

Le 26 juin 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 327 000 $ à l’Alliance pour la solidarité du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de soutenir des projets destinés à répondre à la crise de l’itinérance dans la région.

Au cours des derniers mois, l’Alliance pour la solidarité a mobilisé de nombreux organismes régionaux afin de proposer au gouvernement des initiatives ciblées, tenant compte des différentes causes et manifestations de l’itinérance.

Responsable de la concertation régionale en matière de lutte contre la pauvreté, l’Alliance couvre l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et joue un rôle central dans la coordination des efforts régionaux.

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, a souligné l’importance de cet investissement dans un contexte où l’itinérance ne se limite plus aux grands centres urbains. « L’itinérance demeure une préoccupation constante pour notre gouvernement. Autrefois plus perceptible dans les grands centres, cette réalité est malheureusement maintenant bien réelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean », a-t-elle déclaré.

Elle ajoute que cette somme permettra de soutenir la mise en œuvre de mesures structurantes pour mieux répondre aux besoins identifiés sur le terrain. « Cette somme démontre la volonté concrète du gouvernement de refuser de normaliser l’itinérance », a-t-elle ajouté.

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