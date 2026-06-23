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Mardi, 23 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 57s

Chute d’un bambin au stade Richard-Desmeules

Le 23 juin 2026 — Modifié à 06 h 52 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le stade Richard-Desmeules de Jonquière a récemment été le théâtre d’un incident malheureux, lors de la présentation d’un match où des équipes du baseball mineur s’affrontaient.

L’événement qui s’est déroulé il y a plusieurs jours, implique un jeune enfant de deux ans qui est passé à travers les barreaux de la barrière de sécurité qui ceinture les gradins.

Le bambin a terminé sa chute sur une plaque de ciment, cinq pieds plus bas, sur le terrain de baseball. Le président de la Commission des sports de Saguenay, Michel Thiffault, a confirmé les circonstances du malheureux incident au 92,5 Ma radio d’Ici.

Il se dépêche toutefois d’ajouter que selon les informations qui lui ont été transmises, l’enfant a subi une commotion cérébrale, mais ne conservera heureusement pas de séquelles de l’accident. Le conseiller Thiffault s’est empressé de faire les vérifications d’usage au niveau de la sécurité, et il assure que la qualité des infrastructures du stade, fraîchement rénové, ne sont pas en cause. Et que toutes les normes de sécurité sont conformes.

Michel Thiffault a tout de même fait de sérieuses recommandations à la Commission des sports de Saguenay, afin de mettre en place de la signalisation supplémentaire au stade Richard-Desmeules, afin d’éviter qu’un accident similaire s’y produise. Pour sa part, joint par le 92,5. le maire de Saguenay, Luc Boivin, a confirmé qu'une enquête menée par la ville est en cours.

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