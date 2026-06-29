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Mardi, 30 juin 2026

Culture

Temps de lecture : 57s

20,3 M$ pour garnir les rayons des petites bibliothèques municipales

Le 29 juin 2026 — Modifié à 10 h 02 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Le ministère de la Culture et des Communications a dévoilé aujourd’hui les résultats sommaires de l'Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Au total, 181 municipalités pourront garnir leur collection documentaire.

L'investissement, qui vise à permettre aux bibliothèques des municipalités de 5 000 habitants et plus de renflouer leurs rayons, représente une somme de 20,3 M$ en remboursant, notamment, une partie des coûts liés à l'achat de livres.

« En plus de soutenir le rôle essentiel des bibliothèques dans l'accès à la culture et au savoir, ce financement bénéficiera aussi à la chaîne du livre québécoise puisque les bibliothèques ont l'obligation de s'approvisionner auprès des librairies agréées », soutient le ministère de la Culture et des Communications.

Rappelons que les réseaux de bibliothèques publiques et de librairies agréées jouent un rôle complémentaire et essentiel pour assurer l'accessibilité du livre partout au Québec.

« Le maintien de l'accessibilité aux livres est essentiel pour faire connaître et partager notre culture aux plus jeunes générations. Les bibliothèques sont des lieux démocratiques exceptionnels; elles offrent une fenêtre sur la culture, le savoir et l'information. Cet investissement permettra de poursuivre le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes tout en soutenant le rôle essentiel des bibliothèques dans l'accès à la culture et au savoir en offrant à la population, partout au Québec, un accès abordable à une offre de lecture diversifiée », estime Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

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