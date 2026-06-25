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Jeudi, 25 juin 2026

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Temps de lecture : 57s

Les Diamants trop forts pour les Voyageurs

Le 25 juin 2026 — Modifié à 08 h 01 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Malgré la température incertaine, les Voyageurs de Jonquière et les Diamants de Québec ont foulé le terrain du stade Richard-Desmeules, hier. Pour l’occasion, les locaux envoyaient leur lanceur as, Félix Morin, au monticule, lui qui avait blanchi ces mêmes Diamants, il y a moins de deux semaines,

Le gaucher commence le match en force en retirant les trois premiers frappeurs sur des prises. Mais tout se gâte en deuxième lorsque les visiteurs marquent quatre points. Après un double et un simple, Francis Verge-Bernard ajoute un simple qui fait marquer Loïc Massé. 

Une erreur d’Alex Audet double l’avance des Diamants et Cédric Massé enchaîne avec un double qui ajoute deux autres points.

Québec va accentuer son avance en début de cinquième avec deux autres points, mais Jonquière se met en marche avec trois points pour réduire l’écart de moitié. Toutefois, les visiteurs ne veulent pas voir les Voyageurs se rapprocher et ajoutent trois points en début de sixième, dont deux sur le circuit de Loïc Massé.

Jonquière marquera une fois à leur retour au bâton, mais n’arrivera pas à remonter à la hauteur de son adversaire.

Il s’agit d’une première sortie difficile pour Morin depuis son arrivée au Saguenay. Le gaucher de 22 ans a accordé six points dont quatre mérités et huit coups sûrs en cinq manches de travail.

Les Voyageurs recevront la visite des Aigles de Trois-Rivières, vendredi soir au stade Richard-Desmeules.

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