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Vendredi, 26 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 27s

Une fillette de 5 ans seule sur le pont Nelson, à Jonquière

Le 26 juin 2026 — Modifié à 09 h 32 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Une fillette de 5 ans a été retrouvée en fin de journée jeudi, marchant seule sur le pont Nelson, que traverse la route 170 à Jonquière.

Une passante, voyant la petite fille marcher seule sur le pont vers 17h51, est allée ensuite à sa rencontre, pour ensuite appeler au quartier général du Service de police de Saguenay (SPS).

La porte-parole Caroline Darveau précise qu’il n’y a absolument rien de criminel dans l’histoire, on parle plutôt dans ce cas d’un moment d’inattention parental qui a fait en sorte que la fillette a pu entreprendre cette marche particulière. Les policiers se sont empressés de ramener la jeune à son domicile.

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