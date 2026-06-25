Un nouveau salon de coiffure fait son entrée sur la rue Racine

Deux artistes capillaires originaires de Dolbeau-Mistassini ont récemment ouvert, sur la rue Racine à Chicoutimi, Maison Apara, leur premier salon de coiffure spécialisé dans les coupes de cheveux stylisées pour hommes.

Installés au 405, rue Racine Est, à Chicoutimi, les copropriétaires du salon, Alex Dubé-Lambert et Jérémy Simard, accueillent désormais leur clientèle dans un espace de 3 200 pieds carrés arborant un style contemporain épuré, où élégance et modernité se rencontrent.

Avec cette ouverture, les cofondateurs souhaitaient créer un espace qui leur ressemble et qui leur permette d’exprimer leur liberté créative.

Pour présenter leur art et offrir leur savoir-faire à la population, s’installer au centre-ville de Chicoutimi était pour eux un incontournable.

Alex Dubé-Lambert et Jérémy Simard sont tous deux coiffeurs professionnels depuis près de cinq ans. Afin de permettre à chacun de quitter le salon avec une coiffure soignée, les copropriétaires ont jugé essentiel d’adopter les techniques modernes de la coiffure. Ils ont ainsi suivi plusieurs formations à Montréal et à Québec.

« On est allés chercher des savoirs et des connaissances qui viennent d’Europe et qu’on ne retrouve pas ici. [...] Il y a une demande croissante chez les hommes en ce qui concerne leur apparence. Même les plus jeunes savent de plus en plus ce qu’ils veulent et sont conscients des tendances et des modes qui évoluent, ainsi que de l’importance d’être bien coiffé », explique Alex Dubé-Lambert.

À Maison Apara, la spécialité est les coupes personnalisées aux ciseaux, les dégradés et les coupes plus courtes.

« Les barbiers là-bas ont une grande avance sur l’Amérique du Nord en matière de techniques aux ciseaux, et c’est ce niveau d’expertise que nous souhaitions atteindre. Nous allons également suivre un minimum de deux formations par année afin de demeurer à l’avant-garde dans notre domaine », ajoute Jérémy Simard.

Pour l’instant, les copropriétaires sont seuls à accueillir les clients. Ils comptent cependant bientôt prendre de futurs barbiers sous leur aile et offrir des formations sur place afin de transmettre leurs connaissances et d’agrandir l’équipe de Maison Apara.

Lorsque leur entreprise sera bien établie, Alex et Jérémy projettent également de bonifier l’offre du salon en y intégrant un studio photo.