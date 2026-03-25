Changement de décor pour le Spectacle aérien de Bagotville

Le comité du Spectacle aérien international de Bagotville (SAIB) a convié les représentants des médias à une conférence de presse aujourd’hui afin de dévoiler les grandes nouveautés de l’événement. L’édition 2027 du SAIB se tiendra les 19 et 20 juin, dans le troisième arrondissement de Saguenay, au-dessus de la baie des Ha! Ha! Elle clôturera également les célébrations du 350e anniversaire de Chicoutimi.

Les travaux en cours sur la base militaire de Bagotville, visant à accueillir les nouveaux avions de combat F-35, ont amené les organisateurs à revoir le déroulement de la prochaine édition du spectacle aérien.

De nombreuses activités seront aménagées sur le quai des croisières de La Baie et, comme à l’habitude, plusieurs modèles d’appareils militaires statiques seront exposés sur le site, permettant à la population de découvrir ces engins.

De plus, un tout premier spectacle nocturne fera son apparition lors de cette fin de semaine et se déroulera le samedi 20 juin, au coucher du soleil.

En ajout aux performances aériennes de haut niveau, le public pourra assister, le 19 juin, à un spectacle musical en soirée présenté par les fêtes du 350e de Chicoutimi sur le site du quai.

Un événement d’importance

Pour le commandant de la 3e escadre de Bagotville et président du SAIB, Phillip Rennison, il était important de reconduire l’événement en 2027, puisqu’il représente bien plus qu’un simple spectacle.

« Il était impensable de mettre fin à un événement aussi emblématique que celui-ci. Ce spectacle incarne le lien fort qui unit notre base à la population et nous souhaitons non seulement le préserver, mais également le renforcer pour les années à venir. […] Ensemble, nous construirons une édition 2027 mémorable et à la hauteur de la fierté qui anime notre région. »

Le Spectacle aérien international de Bagotville est considéré comme le plus grand de sa catégorie au Canada. Chaque année, près de 100 000 spectateurs se déplacent afin d’assister aux prouesses et aux exploits des pilotes. Des retombées de près de 10 millions de dollars sont estimées pour la région lors des éditions du SAIB.

« Cette collaboration est une opportunité extraordinaire, et je pense que les gens n’oublieront jamais l’événement », ajoute le président du comité d’organisation des fêtes du 350e de Chicoutimi, Denis Bouchard.

Les détails concernant l’accès au site et la programmation complète seront dévoilés ultérieurement.

D’ici là, la population est invitée à suivre la page Facebook officielle du Spectacle aérien international de Bagotville afin de rester informée des prochaines annonces : https://www.facebook.com/SAIBagotville.