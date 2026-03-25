Jimmy Bouchard vise la candidature péquiste dans Jonquière

L’ex‑conseiller municipal Jimmy Bouchard a officiellement annoncé, mardi sur les réseaux sociaux, son intention de devenir candidat du Parti québécois (PQ) dans la circonscription de Jonquière en vue du prochain scrutin provincial qui aura lieu le 5 octobre.

Au cours des derniers mois, ce dernier s’est fait remarquer par sa présence soutenue aux activités du PQ. Il a notamment été vu au côté de la candidate péquiste de Chicoutimi, Marie‑Karlynn Laflamme, durant sa campagne électorale et a assisté à sa prestation de serment à l’Assemblée nationale.

En juin dernier, alors qu’il occupait encore ses fonctions de conseiller municipal du district 1 à la Ville de Saguenay, Jimmy Bouchard avait confirmé son désir de faire le saut en politique québécoise sous la bannière péquiste, rapporte Radio‑Canada. Quelques mois plus tard, en octobre, il devenait président du conseil exécutif du Parti québécois au Saguenay, consolidant davantage son implication au sein de la formation souverainiste.

Dans une publication sur Facebook, l’enseignant en génie civil au Cégep de Chicoutimi a affirmé être prêt à entamer ce nouveau chapitre de sa carrière politique.

« Me voici fin prêt pour le chapitre suivant. Je désire l’écrire avec les Jonquiéroises et les Jonquiérois, en ayant toujours en tête l’intérêt supérieur des gens de chez nous. Cette volonté de participer au bien-être collectif m’a toujours habité dans l’ensemble de mes implications politiques, bénévoles et professionnelles. Je suis maintenant désireux et motivé à porter cette implication, de manière rigoureuse, à un autre niveau. », a‑t‑il écrit, soulignant également partager les valeurs fondamentales du Parti québécois et appuyer son projet d’indépendance du Québec.

Du côté de la Coalition avenir Québec, le député sortant de Jonquière, Yannick Gagnon, n’a pas encore confirmé s’il sollicitera un second mandat. Élu pour la première fois en 2022, Yannick Gagnon avait alors mis fin à une longue série de victoires péquistes dans la circonscription, détenue par la formation souverainiste depuis 2007.