Les cégeps de régions s’inquiètent pour la recherche collégiale

À la suite du dépôt du budget 2026‑2027 du gouvernement du Québec, le Regroupement des cégeps de régions (RCR) exprime de vives préoccupations quant aux répercussions de la réduction de 71 millions de dollars du budget du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE).

Le RCR, qui rassemble douze cégeps répartis dans cinq régions du Québec, dont le Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, craint que cette réduction nuise au développement de la recherche collégiale et au financement des Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).

« La recherche appliquée réalisée en partenariat par les cégeps et les CCTT permet de développer des milieux propices à la relève scientifique et à l’innovation dans nos régions, ce qui renforce la productivité et la compétitivité technologique de nos PME. », soutient le président du RCR et directeur général du Cégep de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

Dans le contexte économique actuel, Sylvain Gaudreault estime également que le gouvernement du Québec devrait maintenir son soutien à la recherche collégiale en raison de ses retombées concrètes pour les régions.

Le Regroupement rappelle par ailleurs que les CCTT constituent des actifs stratégiques pour le développement économique régional puisqu’il s’y développe des expertises de pointe dans plusieurs créneaux, notamment l’intelligence numérique, la production automatisée, la valorisation des résidus industriels, les énergies renouvelables, la foresterie et l’agroalimentaire.

De plus, le RCR indique qu’entre 2023 et 2024, plus de 3500 étudiants ont participé aux travaux de recherche menés dans les dix-huit CCTT représentés par le regroupement, dont les activités ont permis la création de 48 entreprises, le dépôt de 73 brevets et le développement de 259 produits, générant un chiffre d’affaires de 57,8 millions de dollars ainsi que des investissements privés totalisant 20,6 millions de dollars. Selon le RCR, ces résultats n’auraient pas pu être obtenus sans le financement accordé à la recherche appliquée dans les cégeps.