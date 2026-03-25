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Préservation du patrimoine

Des citoyens s’opposent à la démolition d’une résidence à Chicoutimi

Émile Boudreau
Le 25 mars 2026 — Modifié à 09 h 57 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Conseil local du patrimoine (CLP) de Saguenay a émis un avis défavorable à la démolition d’une résidence située sur la rue Saint-Sacrement, dans l’arrondissement de Chicoutimi. La maison, construite en 1945, fait l’objet d’une demande de démolition en vue de la construction d’une trentaine de logements, rapporte Radio-Canada.

Le CLP craint que ce projet, justifié par la nécessité de densifier le secteur, n’entraîne une détérioration de l’identité patrimoniale et du milieu de vie des résidents. Ces inquiétudes ont notamment trouvé écho auprès d’une trentaine de résidents du secteur qui se sont mobilisés mardi pour participer à une consultation publique portant sur l’avenir du bâtiment.

Plusieurs d’entre eux ont rappelé que la Ville de Saguenay avait, par le passé, autorisé la démolition de bâtiments possédant une valeur patrimoniale, notamment au centre-ville de Chicoutimi, des décisions qu’ils considèrent comme des erreurs.

Il est à noter que la construction de nouveaux logements dans ce secteur de Chicoutimi ne nécessite pas de modification au règlement de zonage. En revanche, toute démolition de bâtiment doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation municipale.

Un bâtiment en bon état

Selon une évaluation réalisée par la Ville de Saguenay en février dernier, la résidence visée par une potentielle démolition est encore en bon état. Le rapport avait notamment pris en compte sa valeur paysagère, liée à son gabarit et à sa volumétrie, ainsi que sa valeur artistique en raison de sa conception d’origine.

La conseillère municipale responsable du secteur et vice-présidente du CLP de Saguenay, Cathy Fortin, a affirmé que l’analyse des différents critères milite clairement contre la démolition.

La décision finale revient désormais au Comité d’étude des demandes d’autorisation de démolition de Saguenay, composé de trois élus municipaux. Celui-ci doit rendre sa décision aujourd’hui quant à l’avenir de la résidence de la rue Saint-Sacrement.

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