La fermeture du Café Richelieu Joyeux attriste lourdement

Véritable innovation et vent de fraîcheur sur la rue St-Dominique, le Café Richelieu Joyeux cesse toutefois d’opérer. La nouvelle a eu l'effet d'un choc auprès de plusieurs, si on en croit les nombreuses réactions et partages qu'elle a suscités.

C’est dans une publication Facebook que la nouvelle a été transmise mardi par la propriétaire Monique Banville. Cette dernière explique que la situation financière était difficile depuis l’ouverture du commerce en mars 2025 il y a près d’un an. Le Café Richelieu Joyeux était un lieu inclusif, employant des personnes en situation de handicap physique ou neuro-atypique, qui avaient l’opportunité de mettre en valeur leurs compétences tout en créant des liens.

Dans une entrevue accordée au Journal Le Réveil au printemps 2025, Monique Banville confiait alors avoir eu l’aide des députés de Jonquière, Yannick Gagnon et Mario Simard, ainsi que la Ville de Saguenay, et avait même fait du porte-à-porte d’entreprise pour avoir des sous, puisqu’elle ne voulait pas avoir de prêt pour démarrer ses opérations. Tous avaient accueilli à bras ouverts l’initiative de Mme Banville et avaient accepté d’y contribuer avec plaisir, avait-elle ajouté.

Fait à remarquer : toutes les chaises étaient de différentes couleurs, et les tasses aussi étaient différentes, Mme Banville proclamant alors la beauté de la différence, elle qui accueillait aussi à l’occasion des classes d’enfants différents en stages. Ces derniers adoraient leur expérience, selon ce qu’on nous a rapporté.

“C'est avec une tristesse immense que nous vous annonçons que le café Richelieu Joyeux est fermé définitivement. Nous avons beaucoup de peine à mettre fin à ce merveilleux projet. Durant cette année nous avons eu la chance de côtoyer des “Joyeux” extraordinaires. J'ai grandi durant cette dernière année”, mentionne-t-elle dans sa publication diffusée mardi. “Merci à tous les clients qui nous ont encouragés, à tous nos partenaires qui nous ont soutenus et surtout un immense merci à nos employées qui ont été plus qu'extraordinaires. Vous êtes tous gravés dans mon coeur à jamais”, conclut Mme Banville.

Jonquière perd donc un autre établissement de restauration, le Café Croissant Doré ayant lui aussi récemment annoncé la fin de ses opérations, de même que le Bistrot Bar La Fonderie d'Arvida.