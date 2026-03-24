Les travaux de la bibliothèque dans l’église Saint-Édouard débuteront cet été

Les conseillers de La Baie ont dévoilé aujourd’hui, lors de la séance du conseil d’arrondissement, le lancement officiel du projet de bibliothèque dans l’église Saint-Édouard. Après plusieurs mois d’attente et de négociations, les travaux débuteront dès cet été.

Le coût total des investissements pour le projet est estimé à près de 12 millions de dollars.

Selon le conseil, une période de deux à trois ans de rénovation sera nécessaire pour compléter la bibliothèque et la rendre accessible à l’ensemble de la population.

Avant d’être racheté en 2025 par le comité Patrimoine Saint-Édouard, un groupe de citoyens de l’arrondissement de La Baie, le lieu de culte avait été abandonné pendant une vingtaine d’années.

Des travaux de restauration sont par ailleurs en cours sur les fenêtres et le toit de l’église, et le tout devrait être complété d’ici la fin du printemps afin de s’attaquer à l’intérieur du bâtiment.

Dès lors, l’église Saint-Édouard sera reconvertie et accueillera plusieurs services tels que la bibliothèque, des salles d’exposition et un café.

Pour le conseiller Raynald Simard, la venue de la nouvelle bibliothèque est une étape importante pour l’arrondissement de La Baie.

« On souhaite créer un vrai milieu de vie pour les gens de l’arrondissement. Avec l’école primaire tout près, ça va également permettre de leur donner des outils de plus dans leur apprentissage et leur éducation. »

M. Simard complète en expliquant que la bibliothèque n’est que la phase une des projets souhaités pour la revitalisation du secteur de Port-Alfred et que celle-ci pourra par la suite ouvrir la porte à plusieurs projets porteurs.