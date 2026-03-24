Le financement de la Zone Talbot suspendu temporairement

La Ville de Saguenay a choisi de suspendre temporairement, pour l’année 2026, l’aide financière de 60 000 $ versée à la Société de développement commercial (SDC) Zone Talbot.

L’administration municipale prévoit aussi amorcer une réflexion, en collaboration avec le comité de la Zone, sur la structure de l’organisme, envisageant notamment un éventuel retour à un statut d’organisme à but non lucratif (OBNL).

Le Quotidien mentionne que la décision de suspendre la subvention de la SDC-Zone Talbot a été prise par le comité exécutif. Le but derrière cette action est de simplifier le processus pour le service de trésoreries de la Ville, mais également de comprendre comment sont utilisés les surplus accumulés par l’organisme.

Dans une résolution adoptée à l’unanimité, les membres du comité exécutif demandent à ce que la SDC fournisse de l’information supplémentaire sur leur plan d’utilisation des surplus ainsi qu’un plan d’action satisfaisant.

Rappelons que la SDC-Zone Talbot est passée d’un OBNL à un organisme de développement économique lors du mandat de l’ancienne mairesse Josée Néron. De son côté, le nouveau maire de la Ville, Luc Boivin, indique que le versement de la portion perçue par la taxe spéciale est toujours reversé à l’organisme.