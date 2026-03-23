Inauguration de 23 logements sociaux et abordables à Saguenay

La Ville de Saguenay et l’organisme Immeuble St-Joseph de Saguenay ont inauguré lundi un établissement de 23 logements sociaux et abordables pour deux clientèles distinctes, soit 11 chambres de répit pour les familles ayant un enfant vivant avec une déficience intellectuelle et 12 logements destinés à de jeunes adultes en difficulté. Il s’agit d’un investissement de plus de 8,3 M$.

L’organisme Immeuble St-Joseph de Saguenay a acquis le Pavillon Saint-Joseph grâce à un don de la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi. Il assure aujourd’hui la gestion de l’immeuble, qui accueille les clientèles du Café-Jeunesse de Chicoutimi et de l’ADHIS, lesquels supervisent et accompagnent les locataires.

« Plusieurs d’entre vous direz que d’attendre pendant 20 ans, il faut être fou pour être aussi patient. Pour ma part, j’ai eu un carburant énorme et il y a trois jeunes adultes qui auraient été des jeunes extraordinaires pour ce projet-là, mais qui sont malheureusement décédés aujourd’hui en raison de leur réalité. J’aimerais qu’on prenne un moment pour remercier François, Janie et Jonathan qui ont été notre carburant pour avancer afin que ce projet-là puisse aider d’autres jeunes », a mentionné avec émotion la présidente de l’organisme Immeuble St-Joseph, Caroline Bélanger.

Pour la clientèle de jeunes vulnérables (18 à 35 ans), neuf appartements 3 ½ seront accessibles pour les personnes seules, alors le reste constitueront des appartements 4 ½ pour les mères ou les pères monoparentales, pour un total de 12 unités. Les jeunes adultes qui voudront profiter des espaces devront obligatoirement avoir un projet de vie, mentionne la coordonnatrice du Café-Jeunesse, Lucie Tremblay, comme un retour à l'école et l'apprentissage de l'autonomie.

« On ne se le cachera pas, il y a une crise du logement incroyable dans la région. Ça fait 18 ans que je suis dans le métier, et c’est la première fois que j’en vois une aussi énorme. C’est certain que quand tu peux te remettre de rêver à ton projet sans avoir le souci de payer un logement extrêmement dispendieux, ça donne un gros coup de main », dénote-t-elle.

Les premiers locataires pourront y faire leur entrée dès le 7 avril prochain. De son côté, le directeur général de l’Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du Saguenay (ADHIS), Gilles Tremblay, mentionne qu’il s’agit d’un rêve devenu réalité, après plus de 20 ans.

« On a regarder les possibilités, on aurait pu faire l’achat d’une maison et la transformer. On avait avec les Sœurs cette bâtisse-là, mais c’était trop gros pour nous. Le Café-Jeunesse travaillait leur projet de leur côté. Il y a ensuite eu une discussion entre nos deux parties. Pour arriver à construire ça, on a fondé une corporation sous le nom de Immeuble St-Joseph. On avait quelque chose d’assez concret pour être appuyé par le gouvernement », émet-il. « C’est un rêve pour nos membres. Les gens qui ont besoin de répit pourront nous appeler pour réserver selon la durée de leur séjour. S’il y a de la place, les portes sont ouvertes. On le fait pour dépanner le plus de monde possible », ajoute M. Tremblay.

Un poids financier qui est moindre

Le gouvernement du Québec a accordé plus de 5,2 M$ à ce projet par l’entremise de la Société d’habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l’organisme. Jusqu’à 12 locataires admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, une aide additionnelle qui est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saguenay. Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a tenu à souligner cette possibilité.

« C’est une manière de mettre un plafond pour permettre, après le 25 %, à la personne de pouvoir subvenir à ses autres besoins de base. Sur 23 logements, 12 d’entre eux vont bénéficier de cette subvention. Outre le 5,2 M$ du gouvernement, il y a ce levier qui est vraiment important. »

Le gouvernement canadien y a contribué par l’octroi de plus de 485 000 $ en vertu de la Troisième-Entente Canada-Québec concernant l’initiative pour la création rapide de logements. Saguenay a par ailleurs accordé à Immeuble St-Joseph plus de 992 000$ et un rabais de taxes de 25 ans pour le projet. L’organisme a également reçu une somme de 392 000 $ de la part de Milieu de vie pour personnes en réadaptation, ainsi qu’un 200 000 $ en don versé par les Sœurs Notre-Dame du Bon-Conseil.