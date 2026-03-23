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Ouverture officielle du bureau de la députée de Chicoutimi

Émile Boudreau
Le 23 mars 2026 — Modifié à 13 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Moins de trois semaines après son assermentation, la députée de Chicoutimi, MarieKarlynn Laflamme, annonce l’ouverture officielle de son bureau de circonscription, situé au 110, boulevard Barrette.

Dès aujourd’hui, les citoyennes et les citoyens de Chicoutimi peuvent s’y présenter afin d’obtenir de l’accompagnement et des ressources pour leurs différents dossiers.

La direction du bureau a été confiée à Cindy Girard, une ancienne journaliste qui a également fait l’expérience du palier municipal. Au cours des huit dernières années, elle a notamment agi à titre de conseillère en communication, puis de directrice de cabinet. En plus de superviser l’équipe locale de la députée, elle sera responsable des relations avec les médias, du développement de partenariats avec le milieu et de l’accompagnement dans les demandes de subventions.

L’équipe de circonscription est également composée de Josée Gaudreault, qui occupe le poste d’attachée politique de la députée. Ses responsabilités incluent, entre autres, les relations avec les citoyens ainsi que la gestion administrative du bureau.

Par ailleurs, Simon Brisson se joint à l’équipe de la députée afin de la soutenir dans ses fonctions à l’Assemblée nationale. Étudiant en science politique à l’Université Laval, il est également un ancien président de l’exécutif local du Parti québécois dans la circonscription de Chauveau.

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