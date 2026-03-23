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Deux pilotes d’Air Canada meurent dans une collision

Le 23 mars 2026 — Modifié à 13 h 22 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Deux pilotes d’Air Canada sont morts dimanche soir à l’aéroport LaGuardia de New York, après que leur appareil soit entré en collision avec un camion de pompiers sur la piste d’atterrissage. D’après la compagnie Jazz Aviation, l’avion s’était posé à New York après avoir décollé de Montréal avec à bord 72 passagers et 4 membres d’équipage, « bien que cela reste à confirmer », précise-t-elle.

Le site internet de suivi des vols FlightRadar24 a fait savoir que l’avion était entré en collision avec le véhicule de secours lors de son atterrissage. Le camion de pompiers intervenait sur un incident impliquant un autre vol et traversait la piste au moment de la collision. La chaîne ABC a précisé que 13 personnes étaient hospitalisées, dont 11 passagers et les 2 personnes qui étaient dans le véhicule d’urgence. L’Agence de sécurité américaine dans les transports (NTSB) a annoncé avoir immédiatement déployé une équipe pour enquêter sur l’accident.

Mentionnons qu’avec un trafic annuel s'élevant à plus de 30 millions de passagers, LaGuardia a d’ailleurs l'une des fréquentations les plus élevées des États-Unis. Les vols y seront perturbés au minimum jusqu’en après-midi. 

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