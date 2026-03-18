Mise en garde du MAPAQ concernant deux produits alimentaires

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) lance une mise en garde à la population concernant deux produits alimentaires vendus par l’entreprise LiquiD’action Jonquière : des croquettes de poulet et du saumon fumé.

Dans le cas des croquettes de poulet, le MAPAQ avise les consommateurs de ne pas les manger si elles n’ont pas subi une cuisson préalable. L’étiquette du produit ne précise pas qu’il s’agit d’un aliment cru et ne fournit pas les instructions de cuisson sécuritaire exigées. Les personnes qui ont ces croquettes en leur possession peuvent les consommer uniquement après une cuisson appropriée. Le ministère rappelle que la température interne sécuritaire pour les produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius.

Le MAPAQ émet également une mise en garde concernant le saumon fumé vendu par la même entreprise. Les consommateurs sont priés de ne pas le consommer s’il n’a pas été conservé au congélateur en tout temps depuis le moment de l’achat. L’emballage ne comporte pas la mention obligatoire « Garder congelé jusqu’à utilisation », essentielle à une consommation sécuritaire de ce type de produit. Les personnes qui n’ont pas respecté cette condition de conservation sont invitées à retourner le produit chez LiquiD’action Jonquière ou à le jeter, même en l’absence de signes d’altération ou d’odeur suspecte. Le MAPAQ souligne que la consommation de poisson fumé vendu congelé requiert des mesures de précaution particulières lors de la décongélation.

Les produits visés ont été offerts à la vente jusqu’au 17 mars 2026 inclusivement, et ce, uniquement chez LiquiD’action Jonquière. Les croquettes de poulet étaient emballées dans un sac de plastique transparent, tandis que le saumon fumé était présenté sur un plateau de carton noir et doré recouvert d’une pellicule de plastique. Tous les produits étaient vendus à l’état congelé.

Le MAPAQ souligne que l’entreprise procède volontairement au rappel des produits concernés et a convenu avec lui de diffuser un avis de mise en garde par mesure de précaution.

Le MAPAQ recommande par ailleurs aux personnes qui éprouveraient des symptômes à la suite de la consommation de l’un de ces produits de consulter un professionnel de la santé. Aucun cas de maladie ou de réaction allergique relié à ces aliments n’a toutefois été signalé jusqu’à maintenant.