Décès de Franco Nuovo

Le chroniqueur et animateur Franco Nuovo est décédé dimanche à l’âge de 72 ans. Il aurait succombé à une crise cardiaque.

Débutant sa carrière comme chroniqueur au Journal de Montréal dans les années 70 jusqu’en 2008, il a fait le saut du côté de Radio-Canada par la suite comme animateur et chroniqueur. Il avait d’ailleurs encore son émission “Dessine-moi un dimanche” sur les ondes d’ICI Première. C’est l’animatrice Catherine Perrin qui l’a remplacé ce dimanche, sans savoir la suite des événements.

Étudiant en sociologie, il se lance dans le monde du spectacle en tant que pigiste pour des magazines culturels. Il fait ses débuts graduellement à Radio-Canada en 1992 en remplaçant René Homier-Roy lors de l’émission du matin.

Depuis l’annonce de son décès, plusieurs personnalités de la colonie artistique ont tenu à rendre hommage à celui dont la voix chaleureuse était devenue une référence au niveau culturel.