Un septième candidat entre dans la course à Chicoutimi

La course à l’élection partielle du 23 février dans la circonscription de Chicoutimi accueille un nouveau joueur. François Sabourin, entrepreneur de 51 ans, devient le septième candidat officiel en se joignant au tout nouveau Parti populaire du Québec (PPQ), selon des informations rapportées par Radio‑Canada.

M. Sabourin n’en est pas à sa première expérience politique. Il avait porté les couleurs du Parti populaire du Canada (PPC) lors de l’élection fédérale d’avril 2025 dans la circonscription de Chicoutimi–Le Fjord, où il avait obtenu 0,7 % des voix. Bien que le PPQ compte parmi ses membres plusieurs militants issus du PPC de Maxime Bernier, il ne s’agit pas d’une formation affiliée au parti fédéral.

Profitant de la visibilité offerte par cette élection, la jeune formation politique met de l’avant l’une des priorités de son programme : l’abolition de la taxe de vente du Québec (TVQ) appliquée aux factures d’Hydro‑Québec.

En plus de François Sabourin qui se lance dans la course, les électeurs auront le choix entre six autres candidats : Marie-Karlynn Laflamme, du Parti québécois (PQ), Catherine Morissette, du Parti conservateur du Québec (PCQ), Olivier Dion, de Climat Québec, Jeanne Palardy, de Québec solidaire (QS), Francis Tremblay, de la Coalition avenir Québec (CAQ), et Tricia Murray, du Parti libéral du Québec (PLQ).

Cette élection partielle a été déclenchée à la suite de la démission d’Andrée Laforest, ex‑ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi depuis 2018. Les électeurs seront appelés aux urnes le 23 février pour choisir celle ou celui qui lui succédera.