Pause de l’embarquement des cabanes à l’Anse-à-Benjamin

Le village de pêche blanche du secteur de l’Anse-à-Benjamin devra mettre sur pause l’embarquement des cabanes dès midi en raison d’un redoux. L’organisme Contact Nature en avait fait l’annonce hier avant-midi sur sa page Facebook.

Cette décision a été prise afin de préserver l’intégrité du pont de glace. La circulation automobile sur le pont sera donc interrompue à compter de midi et sa réouverture sera conditionnelle à un refroidissement suffisant et à la stabilisation complète de la structure.

Les rendez-vous d’embarquement des cabanes prévus cet après-midi ont tous été annulé et Contact Nature a envoyé un courriel aux personnes concernées pour les aviser de la situation. Pour accommoder les pêcheurs, de nouvelles plages horaires d'embarquement ont été ajoutées, mais Contact Nature avise que d’autres annulations pourraient encore avoir lieu.

Du côté de Grande-Baie, l’embarquement n’a pas encore commencé en raison du manque de quelques centimètres de glace pour lancer l’opération. De nouvelles mesures seront prises aujourd'hui.