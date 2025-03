Des doutes quant à l'idée d'affronter une autre pandémie

Cinq ans après la pandémie de Covid-19, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) craint ne pas être en mesure d’affronter une seconde pandémie, si le cas échéant.

Aujourd’hui présidente de la FIQ, mais autrefois la présidente du Syndicat professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard se questionne à savoir si le réseau provincial serait prêt à faire face à une autre pandémie. Elle mentionne qu’en 2020, le matériel de protection manquait ou était inadéquat. Elle se rappelle également la bataille entre son syndicat et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), afin d’obtenir le fameux masque N95 pour ses membres. C’est en mars 2021 que les infirmières ont eu gain de cause dans ce dossier. Mme Bouchard dénote que l’enjeu de la mobilité a été l’élément central des dernières négociations, et fait valoir qu’une formation est nécessaire pour déplacer un professionnel de la santé d’un poste à l’autre.