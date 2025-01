584 293 $ pour des projets hivernaux

C’est une aide financière de 584 293 $ qui a été annoncée ce vendredi au siège social de la MRC Fjord-du-Saguenay. Ce montant permettra la réalisation de 18 projets hivernaux au sein de la MRC.

Étaient présents pour l’annonce le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, le député de Dubuc François Tremblay ainsi qu’une vingtaine de maires et responsables de projets de la région. Les presque 600 000$ proviennent du Fonds Signature innovation, que la MRC a décidé d’utiliser pour diversifier, bonifier et développer des activités et services hivernaux.

Le maire de Saint-David-de-Falardeau, Germain Grenon, a présenté le projet de sa municipalité et des impacts positifs que ce genre d’initiative peut amener.

« On a fait l’acquisition de notre canon à neige et de notre dôme gonflable, spécialement pour l’événement de Snowcross qui comptaient 104 participants, dont des gens de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. C’est juste pour dire que oui, on pense à la MRC du Fjord-du-Saguenay. Le dôme, actuellement, est réservé pour une activité hivernale à St-Nazaire et le sera aussi à Roberval, alors que le canon à neige est parti à Charlevoix, donc ça peut vraiment aller loin », émet-il.

Le fonctionnement des projets en plus de leur création a été précisé par le coordonnateur au développement touristique de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Sven Kaminski.

« Le premier appel de projets a pris fin en juin 2024, le deuxième s’est terminé en octobre 2024, donc plusieurs promoteurs ont déjà débuté leurs travaux. »